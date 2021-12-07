Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte tarihi skor

Galatasaray- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Tarihi maç Nef Stadı'nda oynandı. Galatasaray- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları sahaya hangi pankartla çıktı? Fenerbahçe rakibini 7-0'lık tarihi farkla yendi. Peki Fenerbahçe-Galatasaray ikinci maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe-Galatasaray Kadın Futbol Takımlarının derbisinden ayrıntılar.

Galatasaray- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları tarihinde ilk defa karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe takımı ezeli rakibini farklı skorla mağlup etti. Maçta Galatasaray takımı 5. dakikada kırmızı kartla bir oyuncu eksik oynamak zorunda kaldı.

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Galatasaray- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları karşı karşıya

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Türk sporu açısından her iki takımın karşı karşıya gelmesi tarihi bir önem taşıyor.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Sahaya hangi pankartla çıktılar?

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Fenerbahçe-Galatasaray ikinci maçı ne zaman?

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

Galatasaray- Fenerbahçe Kadın Futbol derbisi kaç kaç bitti?

Kadın futbol derbisini Fenerbahçe 7-0'lik farkla kazandı.

İşte Fenerbahçenin golleri: 10. dakika Fatma, 13'üncü dakika Berdan, 31. 34.ve 39. dakika Shameeka 40. dakikada Kennya ve 51'inci dakikada Setenay gol kaydetti.

Galatasaray'dan Daniels Kennya'ya yaptığı faul sonrası 5. dakikada kırmızı kart görerek sahadan çıkmak durumunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.