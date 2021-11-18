Galatasaray-Fenerbahçe maç bileti başka birine devredilir mi? Galatasaray-Fenerbahçe bileti başkasına satılabilir mi? Galatasaray-Fenerbahçe maçına başka birisine ait biletle girilir mi? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide Galatasaray'dan sürpriz bilet hamlesi geldi. Galatasaray yönetimi derbi için alınan biletlerin başka birine transferinin yasaklandığını açıkladı. Karaborsanın önlenmesi için alınan karar doğrultusunda maç biletini passolig üzerinden alan kişiden başkası kullanamayacak.

21 Kasım Pazar günü oyananacak dev derbinin biletleri satışa çıktı. Tribünlerde seyirci kısıtlaması olmadan oynanacak karşılaşmada takımlarını sahadan desteklemek isteyenler şimdiden biletlerini aldı. Galatasaray'dan derbi biletleri ile ilgilili flaş bir karar geldi. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu pazar oynanacak Fenerbahçe derbisi için bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Bilet alan taraftaralar Galatasaray-Fenerbahçe maç bileti başka birine devredilir mi? Galatasaray-Fenerbahçe bileti başka birine satılabilir mi? sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maç bileti başka birine devredilir mi?

Galatasaray, Fenerbahçe maçı için taraftarlar arası bilet transferini yasakladı. Kararın gerekçesi 'karaborsanın önlenmesi' olarak gösterildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet sahibi kişilerin bu biletleri başka kişilere transfer edebilmesi yasaklandı. Kararın karaborsanın önüne geçebilmek için alındığı belirtildi. Maçlara girebilmek için kullanılan Passolig sisteminde, biletli bir taraftar biletini Passolig kullanan başka bir taraftara devredebiliyordu.

Galatasaray-Fenerbahçe bileti başkasına satılabilir mi?

Sarı-kırmızılılardan yapılan duyuru şöyle: "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Hem yönetim hem taraftar hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.