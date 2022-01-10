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TIMETURK / SPOR / Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı.

2 Saat Önce
2022-01-10 14:02:29
Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Burak Elmas başkanlığında bugün NEF Stadyumu'nda yapılan yönetim kurulu toplantısına Fatih Terim de katılmıştı.

Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ile görüşen Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

GİRESUNSPOR MAÇI SONRASI YARDIMCI AÇIKLAMASI

Galatasaray'da yardımcı hocaların yetersizliği tartışma yaratıyordu. Bu konuda yönetimle de ayrıştığı belirtiliyordu.

1-0'lık Giresunspor yenilgisi sonrası açıklama yapan Fatih Terim yardımcılarına sahip çıkmıştı. Terim, "İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü günde ‘Kabahat bunlarda' gibi bir eylemde bulunmam” diyerek Ateş ve İnan'a sahip çıkmıştı.

4. FATİH TERİM DÖNEMİ

Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi performansı şöyle:

5 Yıl, 176 Maç

97 Galibiyet

35 Beraberlik

44 Mağlubiyet

2 Şampiyonluk

1 Türkiye Kupası

1 Süper Kupa

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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