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TIMETURK / SPOR / Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı.

2 Saat Önce
2021-09-01 09:49:05
Galatasaray Falcao'da aradığını bulamadı

Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen tecrübeli yıldız Radamel Falcao, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırdı.

Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyeri, büyük oranda sakatlıklarla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli futbolcunun transferinden sonra Süper Lig'de 74, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maç yaptı.

Falcao, söz konusu süreçte çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Yıldız golcü, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu.

Yıllık maliyeti 75 milyon lira

Radamel Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon avro garanti ücret verileceğini duyurmuştu. Golcü oyuncu, ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon avro gelir elde etti.

İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao'nun bu sezonki maaşının bir bölümünün de Galatasaray Kulübü tarafından ödeneceği öne sürüldü.

Kupasız kapattı

Falcao, Galatasaray kariyerinde kupa sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun kadroda bulunduğu 731 günlük süreçte yarıştığı kulvarlarda kupa kazanamadı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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