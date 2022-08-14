Galatasaray evinde kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip, bu sonuçla sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maça iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda rakibine baskı kurarken aradığı golü bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya sistem değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, savunmada büyük açıklar verse de kalesini gole kapattı. Çİft santrfora dönen ev sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın büyük hatası sonucu 77. dakikada Borja Sainz ile golü bulan Giresunspor, son dakikalardaki baskıda rakibine gol şansı vermedi ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarı önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasaray, 2. haftada sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

İlk haftada sahasında Adana Demirspor'a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.

Giresunspor, iki sezon üst üste Galatasaray'ı deplasmanda yendi

Bitexen Giresunspor, Süper Lig'de iki sezon üst üste İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz temsilcisi, geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de deplasmanda sarı-kırmızılılarla yaptığı maçı 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon da rakibini dış sahada aynı skorla mağlup etti.

Oliveira, frikikte direğe takıldı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, kullandığı frikikte gole çok yaklaştı.

Müsabakanın 4. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun çok sert vuruşunda barajı ve kaleciyi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Okan Buruk, çift santrfora döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında sistem değişikliğine gitti.

Müsabakaya 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Mücadelenin devre arasında Emre Akbaba'yı oyundan alan Okan Buruk, yerine Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olmasının ardından galibiyet golünü getiren Gomis'in girmesiyle sarı-kırmızılılar, 4-4-2 formasyonuna döndü.

Torreira ve Mertens ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ile Dries Mertens, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Uruguaylı futbolcu Torreira, 61. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdi. Torreira, 5 numaralı formayı terletti.

Belçikalı forvet Mertens ise 78. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Altyapıdan yetişen Hamza Akman ile yeni transfer Kazımcan Karataş da ilk kez bir resmi maçta Galatasaray formasını giydi.

Abdülkerim'in hatası gole neden oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrasında konuk takım golü buldu.

Mücadelenin 77. dakikasında kendi yarı alanının ortalarındaki Abdülkerim, pasını kaleci Fernando Muslera'ya aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kaldı.

Ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Muslera'dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, kısa süreli sakatlığının ardından maçı yönetmeye devam etti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında oyunu durduran Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinin önüne gelerek sağ arka alt adalesinden sorun yaşadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılıların sağlık ekibinin müdahale ettiği Kadir Sağlam, sahaya döndü ve 72. dakikada oyunu tekrar başlattı.

Tribünlerde 45 binin üzerinde taraftar

Galatasaray'ın bu sezonki ilk iç saha maçını 45 binin üzerinde taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya 45 bin 484 taraftarın giriş yaptığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Ligin ilk iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmayan, büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Birlikte çok güzeliz." ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor, galibiyeti taraftarıyla kutladı

Konuk takım, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin sevincini taraftarıyla yaşadı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından misafir taraftar tribününün önüne giden yeşil-beyazlı futbolcular taraftarı selamladı.

"İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İspanya'nın Sevilla takımından teklif geldiğini ancak değerini bulmadan oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.

Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahalarında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Nelsson'a da teklif verdiğini belirten Dursun Özbek, "Nelsson ile ilgili Sevilla'nın teklifi masada. Ancak istediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz. Takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmeden, değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yaklaşık 45 bin taraftarın önünde mağlup oldukları maçtan dersler çıkaracaklarını dile getirerek "Lig uzun bir maraton. Buradan çıkaracağımız dersler var. Bundan sonraki maçlar için hazırlanacağız. Sezonun geri kalanında oyunumuzu güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunlar bize bir gösterge. Transfer sezonuna devam ediyoruz. Önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarından sezon boyunca destek beklediğini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Onlardan ricam bu. Henüz sezonun başındayız. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde şampiyonluğu yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum."

Özbek, yenilen golde büyük hatası olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Kendisinden beklentimiz çok yüksek. Oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Lig devam ediyor. Henüz 2. haftadayız. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, hakem kararları ve topun oyunda kalma süresiyle ilgili, "Hakemlerle ilgili sezon başında bir yorum yapmak yanlış. Bazı kararlarında adil değildi ama sezonun başında böyle bir yorum yapmak uygun değil. Önümüzdeki haftaya odaklanacağız, daha iyi olacağız." dedi. AA

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