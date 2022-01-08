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TIMETURK / SPOR / Galatasaray evinde kaybetti

Galatasaray evinde kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında GZT Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol, 11’inci dakikada Suleymanov’dan geldi.

1 Saat Önce
2022-01-08 21:27:23
Galatasaray evinde kaybetti

STAT: Nef

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

GALATASARAY: İsmail Çipe - Boey, Nelsson, Işık Kaan Arslan (Dk. 18 Luyindama), Ömer Bayram, Berkan Kutlu (Dk. 46 Aytaç Kara), Cicaldau (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Emre Kılınç (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Morutan, Babel, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Arda Turan)

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Behich, Pelupessy, Zeki Yavru, Flavio, Suleymanov (Dk. 87 Douglas), Serginho (Dk. 74 Diabate), Balde (Dk. 61 Umut Nayir)

GOL: Dk. 11 Suleymanov (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Nelsson (Galatasaray)

Bu sonuçla Galatasaray 27 puanda kalırken, GZT Giresunspor ise 25 puana yükseldi.

11'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Serginho'nun içeri yerden sert çevirdiği topa Suleymanov'un vuruşu ağlara gitti: 0-1.

33'üncü dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi.

İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

55'inci dakikada Babel'in içeri kestiği top savunmadan sekerken, arka direkte Cicaldau'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

58'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri açtığı ortada Cicaldau'nun kafa vuruşunu kaleci Okan Kocuk çeldi. Okan Kocuk'un çeldiği topa Morutan'ın vuruşu yine kaleciden sekerken, Halil Dervişoğlu ise hamle yapsa da topu ağlara gönderemedi.

72'nci dakikada Boey'in sağ kanattan içeri kestiği ortada Morutan'ın yaptığı vuruş auta gitti.

Müsabakanın kalan bölümünde başka pozisyon olmazken, GZT Giresunspor deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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