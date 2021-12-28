Galatasaray-Denizlispor maç sonucu I Denizlispor penaltılarla kazandı

Galatasaray-Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray'ın gollerini kim attı? Denizlispor'un gollerini kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray, sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıdaki performansıyla Galatasaray 3.2 öne geçti ama 90 artı 6. da Denizlisyor skoru 3-3 yapınca maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda skor değişmeyince penaltılara gidildi...

Denizlispor 6-5 penaltılarla tur atladı

Maçın golleri

9. dakikada İlhan Depe 29. dakikada Alpaslan Öztürk 39. dakikada Darri

49. dakikada Halil Dervişoğlu, 50. dakikada Mohamed. 90 artı 9'da victor nilson kendi kalesine...

Sarı Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Nef Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırladı.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Morutan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Mohamed

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri

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