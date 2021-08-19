Galatasaray Danimarka'dan beraberlikle dönüyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oldu.

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

26. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Lauenborg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.

83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Carlgren'den döndü. Feghouli, önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.

Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.