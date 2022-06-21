Galatasaray'dan yılın transfer bombası Talisca!
Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve onun için ideal bir kadro kurması beklenen Galatasaray bir dönem ligimizde Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren Anderson Talisca için harekete geçti.
2022-06-21 12:49:39
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sarı kırmızı taraftarı heyecanladıran bir transfere imza atması bekleniyor.
TALİSCA HAMLESİ!
Sarı kırmzılı ekip Suudi ekibi Al Nassr'da top koşturan ve ligimizde bir dönem Beşiktaş formasını terleten 28 yaşındaki on numara Talisca için girişimlere başladı. Başkan Dursun Özbek'in Talisca için tüm şartları zorluyacağı öne sürüldü. Öte yandan Talisca'nın tekrardan Avrupa dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Talisca bu sezon 28 maçta 19 kez fileleri havalandırdı.
KAYNAK: TİMETÜRK
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