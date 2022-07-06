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Galatasaray'dan yılın bombası Anthony Nwakaeme

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Trabzonspor ile yollarını ayıran Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

16 Saat Önce
2022-07-06 22:12:30
Galatasaray'dan yılın bombası Anthony Nwakaeme

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY'DAN NWAKAEME BOMBASI!

Geçen sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.

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