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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'dan transfer bombası Anthony Nwakaeme

Galatasaray'dan transfer bombası Anthony Nwakaeme

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray son olarak Trabzonspor formasını terleten Anthony Nwakaeme için harekete geçti.

2 Saat Önce
2022-07-18 00:41:55
Galatasaray'dan transfer bombası Anthony Nwakaeme

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

NWAKAEME BOMBASI!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve kadrosunu da ona göre şekillendiren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılı ekip Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan ve halen takım bulamayan Nwakaeme için kolları sıvadı. Galatasaray kurmaylarının Nijeryalı yıldızın menajeryel bir araya geleceği ve pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü.

KAYNAK: TİMETÜRK

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