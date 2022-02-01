Galatasaray'dan sonra Karagümrük devreye girmişti, oda olmadı

Marsilya'nın yollarını ayırmayı planladığı ve ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Alvaro Gonzalez için Süper Lig'den Fatih Karagümrük devreye girse de temaslardan olumlu sonuç çıkmadı. Alvara Gonzalez, Fatih Karagümrük'ün teklifini geri çevirdi.

Marsilya'nın yollarını ayırmak istediği Alvaro Gonzalez'e Süper Lig'den Fatih Karagümrük talip oldu. İsmi Galatasaray ile de anılmış olan Alvaro Gonzalez için girişimlerde bulunan Fatih Karagümrük, istediği sonucu alamadı.

Le10Sport'un haberine göre, Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli'nin planlarında olmayan Alvaro Gonzalez için başkan Pablo Longoria bir çıkış yolu arıyor.

Bu noktada Fatih Karagümrük'ün teklifi öne çıkarıldı fakat oyuncunun Marsilya'dan ayrılmak istemediği ifade edilmekte.

Alvaro Gonzalez'in Fatih Karagümrük'ün teklifine olumsuz cevap verdiği belirtiliyor. Türkiye'de kış transfer döneminin bitmesine daha 1 hafta olsa da oyuncunun Marsilya'dan ayrılmaya ikna edilmesi gerektiği aktarılıyor. .