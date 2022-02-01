DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yeni üçlü ittifak: Ukrayna-Polonya-İngiltere
Fiyatlar neden arttı? TZOB'den detaylı açıklama
Bitexen’de 6 yeni kripto para listede
Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Aydınlatma direğine çarparak durabildi
IŞİD operasyonu... 12 şüpheli yakalandı
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
'Dünyanın en saçma binası'; Sökümü devam ediyor
Galatasaray'dan sonra Karagümrük devreye girmişti, oda olmadı
Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı kim? Ahu Turanlı hakkında suç duyurusu!
Evlilik Hakkında Her Şey yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey full izle! Evlilik Hakkında Her Şey
Ukrayna: Türkiye ile STA imzalamaya hazırlanıyoruz
Henry Onyekuru için neredeyse 2 katını istediler
Son dakika: Mazot zam | Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu?
Biden'a 'Türkiye S-400 aldı, F-16 satmayın' mektubu göndermişlerdi...
Diyanet personel alımı tercih başvurusu ne zaman 2022?

TIMETURK / SPOR / Galatasaray'dan sonra Karagümrük devreye girmişti, oda olmadı

Galatasaray'dan sonra Karagümrük devreye girmişti, oda olmadı

Marsilya'nın yollarını ayırmayı planladığı ve ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Alvaro Gonzalez için Süper Lig'den Fatih Karagümrük devreye girse de temaslardan olumlu sonuç çıkmadı. Alvara Gonzalez, Fatih Karagümrük'ün teklifini geri çevirdi.

1 Saat Önce
2022-02-01 17:25:13
Galatasaray'dan sonra Karagümrük devreye girmişti, oda olmadı

Marsilya'nın yollarını ayırmak istediği Alvaro Gonzalez'e Süper Lig'den Fatih Karagümrük talip oldu. İsmi Galatasaray ile de anılmış olan Alvaro Gonzalez için girişimlerde bulunan Fatih Karagümrük, istediği sonucu alamadı.

Le10Sport'un haberine göre, Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli'nin planlarında olmayan Alvaro Gonzalez için başkan Pablo Longoria bir çıkış yolu arıyor.

Bu noktada Fatih Karagümrük'ün teklifi öne çıkarıldı fakat oyuncunun Marsilya'dan ayrılmak istemediği ifade edilmekte.

Alvaro Gonzalez'in Fatih Karagümrük'ün teklifine olumsuz cevap verdiği belirtiliyor. Türkiye'de kış transfer döneminin bitmesine daha 1 hafta olsa da oyuncunun Marsilya'dan ayrılmaya ikna edilmesi gerektiği aktarılıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş