Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Teknik direktör Torrent ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın için kollarını sıvadı.

Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk bombası belli oldu.

YERLİ TEKNİK ADAM İLE DEVAM!

Yeni başkan Dursun Özbek'in Domenec Torrent ile yola devam etmeme kararı aldı. Başkan Özbek'in yerli bir teknik direktör ile yola devam edeceği öğrenildi.

O İSİM SERGEN YALÇIN!

Başkan Dursun Özbek'in yerli teknik direktör ile devam edeceğinin belirtilmesi üzerine çalışmalar başladı. Galatasaray'ın son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için harekete geçtiği belirtildi. Şuan boşta tecrübeli teknik adam ile bir araya gelip bir görüşme yapacağı iddia edildi. Sergen Yalçın'ın da uzun süredir boşta kalmasının ardından bu teklife olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

KAYNAK:TİMETÜRK