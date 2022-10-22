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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması

Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması

Galatasaray Kulübü, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Hollandalı oyuncu Memphis Depay hakkındaki transfer iddialarına ilişkin açıklamada bulundu

14 Saat Önce
2022-10-22 21:18:34
Galatasaray'dan Ronaldo ve Depay açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son dönemde bazı medya kuruluşlarında yer alan kulübümüzün Cristiano Ronaldo ve Memphis Depay ile ilgilendiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün iki oyuncuyla da ilgisi veya girişimi yoktur." denildi.

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