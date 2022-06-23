Galatasaray'dan Hidemasa Morita bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Japon ön libero Hidemasa Morita için girişimlere başladı.
2022-06-23 21:53:16
Transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.
ÖN LİBERO PORTEKİZ'DEN!
Galatasaray, Portekiz temsilcisi Santa Clara top koşturan 27 yaşındaki Japon ön libero Hidemasa Morita için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin Santa Clara ile masaya masaya oturacağı belirtildi.
Morita'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. .
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