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Galatasaray'dan çifte imza! İşte o isimler

Sarı kırmızılı ekip iç transferde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yeniledi.

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16.06.2021 23:07:37
Galatasaray'dan çifte imza! İşte o isimler

Galatasaray'da iki oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ömer Bayram ile 3, Emre Taşdemir ile ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Ömer Bayram'a 3 yıl için 20 milyon 500 bin TL, Emre Taşdemir'e ise 2 yıl için 9 milyon 400 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızlı ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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