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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan Çağlayan açıklaması

Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan Çağlayan açıklaması

Galatasaray Kulübü, 2019-2020 sezonu devam ederken Oğulcan Çağlayan'ın transfer sürecine müdahil olduklarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-23 18:04:06
Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a Oğulcan Çağlayan açıklaması

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Çaykur Rizespor'un açıklamasına yanıtımızdır" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Başkanımız Sayın Burak Elmas'n GSTV yayınında açıkladığı bilgi ve belgeler geçerliliğini korumakta ve kamuoyunun takdirindedir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen oyuncumuzun 2019-2020 sezonu devam ederken, transfer sürecine Galatasaray'ın müdahil olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Başkan yardımcımız Sayın Rezan Epözdemir'e yönelik mesnetsiz ve yakışıksız ifadeleri ise hiçbir şart altında kabul etmiyoruz. Sürecin gidişatına göre, gerekli gördüğümüz takdirde görüşmelerde yer alan bilgi, belge ve isimleri tüm detaylarıyla spor kamuoyu ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Futbol kamuoyunu ve Çaykur Rizespor camiasını Türk futbolunda yaratılmaya çalışılan bu suni gerginliğe karşı, doğruların yanında ve Galatasaray camiası ile omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Galatasaray, mazisinde örnekleri olduğu gibi, bugün de ilkeleri nedeniyle haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıyadır. Ancak Galatasaray, haklı mücadele ve dik duruşundan asla vazgeçmeyecek, yine geçmişte olduğu gibi, bugün de bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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