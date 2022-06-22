Galatasaray'dan Berkay Özcan atağı!
Gelecek sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen Galatasaray, Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan için kolları sıvadı.
2022-06-22 11:15:01
Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve buna göre transfer planlaması yapan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
BERKAY İÇİN NABIZ YOKLANDI!
Galatasaray kurmayları Başakşehşir'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcu Berkay Özcan için girişimlere başladı. Sarı kırmızılı ekibin kısa süre içinde Başakşehr'in kapsıını çalacağı iddia edildi.
Berkay bu sezon 35 maçta forma giyerken 3 kezde fileleri havalandırmayı başardı.
KAYNAK: TİMETÜRK
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