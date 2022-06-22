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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'dan Berkay Özcan atağı!

Galatasaray'dan Berkay Özcan atağı!

Gelecek sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen Galatasaray, Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan için kolları sıvadı.

3 Saat Önce
2022-06-22 11:15:01
Galatasaray'dan Berkay Özcan atağı!

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve buna göre transfer planlaması yapan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BERKAY İÇİN NABIZ YOKLANDI!

Galatasaray kurmayları Başakşehşir'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcu Berkay Özcan için girişimlere başladı. Sarı kırmızılı ekibin kısa süre içinde Başakşehr'in kapsıını çalacağı iddia edildi.

Berkay bu sezon 35 maçta forma giyerken 3 kezde fileleri havalandırmayı başardı.

KAYNAK: TİMETÜRK

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