Galatasaray’da yeni yönetimden ''sosyal medya'' kararı

Galatasaray’da yeni yönetim kurulu üyelerinin, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmaması kararı alındı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulu kararınca, kurul üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmaması kararı alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.