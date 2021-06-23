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Galatasaray’da yeni yönetimden ''sosyal medya'' kararı

Galatasaray’da yeni yönetim kurulu üyelerinin, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmaması kararı alındı.

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23.06.2021 19:01:32
Galatasaray’da yeni yönetimden ''sosyal medya'' kararı

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulu kararınca, kurul üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmaması kararı alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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