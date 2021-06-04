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Galatasaray'da transfer bombası: Caner Erkin

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'de mutsuz olan Caner Erkin için harekete geçti.

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Google News - Timeturk
04.06.2021 10:14:58
Galatasaray'da transfer bombası: Caner Erkin

Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti. Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor

Galatasaray'da Caner Erkin sesleri

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor. İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.

32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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