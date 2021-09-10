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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yok

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yok

Galatasaray forması giyen bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

39 Dakika Önce
2021-09-10 10:55:33
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yok

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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