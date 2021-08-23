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TIMETURK / SPOR / Galatasaray’da Ryan Donk'tan veda mesajı

Galatasaray’da Ryan Donk'tan veda mesajı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eden Hollandalı futbolcu Ryan Donk, veda mesajı yayımladı.

2 Saat Önce
2021-08-23 21:21:51
Galatasaray’da Ryan Donk'tan veda mesajı

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı takıma 2016 yılında transfer olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2016 yılında yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. 5,5 yıl boyunca kazanılan kupalar, yaşanan onlarca büyük zafer, ömür boyu unutamayacağım muhteşem duygular... Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. Dünyanın en iyi taraftarı önünde oynadığım her maçı, senelerdir gösterdiğiniz muhteşem desteği hep hatırlayacağım. İmparator Fatih hocama, kulüp yöneticilerimize, senelerdir başarıları birlikte kovaladığımız tüm takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerine ve büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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