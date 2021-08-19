Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun ''üstünü çizdi''

Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının yankıları sürüyor.

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoper, herkesten önce havalimanına götürdü. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberinde maç sonrası soyunma odasında şunlar yaşandı:

"Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya gitti. 'Marcao nerede?' diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya, 'Sakın onu savunma' uyarısında bulundu. Uruguaylı kaleci de 'Yaptığı büyük terbiyesizlik' yanıtıyla Turan'a destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı."

İLK CEZA KADRO DIŞI

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maça, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), kadro dışı bırakıldı.

Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.