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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'da hangi futbolcuyla yollar ayrıldı?

Galatasaray'da hangi futbolcuyla yollar ayrıldı?

Fatih Terim'in ayrılmasından sonra Sarı Kırmızılı ekipte yeni gelişmeler de yaşanıyor. Son olarak kulüpte ünlü oyuncu ile yolların ayrıldığı duyuruldu

2 Saat Önce
2022-01-26 21:47:35
Galatasaray'da hangi futbolcuyla yollar ayrıldı?

Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Kulüp yaptığı açıklama ile ünlü yıldızla yollarının ayrıldığını bildirdi.

Fatih Terim'in ayrılmasından sonra Sarı Kırmızılı ekipte yeni gelişmeler de yaşanıyor. Son olarak kulüpte ünlü oyuncu ile yolların ayrıldığı duyuruldu

Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.

Galatasaray'ın açıklaması:

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Sarı Kırmızılı ekibin kurumsal sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir.
Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz"

DeAndre Roselle Yedlin kimdir?

9 Temmuz 1993 doğumlu (27), Premier Lig kulübü Newcastle United'da oynayan Amerikalı profesyonel bir futbolcu. Asıl mevkiisi sağ bek olan Yedlin, aynı zamanda bir kanat-bek ve orta saha oyuncusu olarak da görev alabiliyor.

Yedlin Seattle, Washington'da doğdu ve büyüdü. Dört yaşında futbol oynamaya başladı. İlk golünü 28 Eylül 2011'de Ohio State'e karşı attı ve sezonu altı asistle tamamladı. İkinci yılında Yedlin 22 maça çıktı ve o sezon altı asist yaptı. .

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