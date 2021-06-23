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Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Futbol şubesi konusunda da yeni yapılanma dikkat çeken bir değişim yaşandı

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23.06.2021 17:12:34
Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle 38. başkan olan Burak Elmas'ın yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

FUTBOL ŞUBESİ YOK, TERİM DİREKT BAŞKANA BAĞLI

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni yönetiminde futbol şubesi sorumlusu olmayacak. Yeni yapılanmada teknik direktör Fatih Terim'in başkan Burak Elmas ile doğrudan iletişimde olacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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