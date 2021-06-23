Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Futbol şubesi konusunda da yeni yapılanma dikkat çeken bir değişim yaşandı

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle 38. başkan olan Burak Elmas'ın yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

FUTBOL ŞUBESİ YOK, TERİM DİREKT BAŞKANA BAĞLI

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni yönetiminde futbol şubesi sorumlusu olmayacak. Yeni yapılanmada teknik direktör Fatih Terim'in başkan Burak Elmas ile doğrudan iletişimde olacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.