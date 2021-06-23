Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas'ın yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Futbol şubesi konusunda da yeni yapılanma dikkat çeken bir değişim yaşandı
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimle 38. başkan olan Burak Elmas'ın yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
FUTBOL ŞUBESİ YOK, TERİM DİREKT BAŞKANA BAĞLI
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni yönetiminde futbol şubesi sorumlusu olmayacak. Yeni yapılanmada teknik direktör Fatih Terim'in başkan Burak Elmas ile doğrudan iletişimde olacağı öğrenildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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