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TIMETURK / SPOR / Galatasaray büyük fırsat elde etti: 2-0

Galatasaray büyük fırsat elde etti: 2-0

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, kendi evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek önemli galibiyet elde etti.

1 Saat Önce
2021-10-31 22:06:57
Galatasaray büyük fırsat elde etti: 2-0

Geçtiğimiz hafta derbi mücadelesinde Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, kendi seyircisi önünde ağırladığı Gaziantep FK'yı iki devrede attığı birer golle yenerek 3 puan almayı başardı. Sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada önemli bir galibiyet alarak lider Trabzonspor ile farkın açılmasına izin vermedi.

Fatih Terim sahaya Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem ve Halil ilk 11'i ile çıkarken, Gaziantep FK ise şu kadro ile maça başladı: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.

45. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan uzak köşeye ayak içiyle şutunu gönderen Olimpiu Morutan, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 73. dakikada Sofiane Feghouli'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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