DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediye Voleybol maçı canlı izle | Galatasaray-Nilüfer Belediye maçı hangi kanalda?
Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?
30 yaşındaki ünlü vlogger, dünyadaki her ülkeyi ziyaret etti
13 Kasım son dakika deprem | Deprem mi oldu? Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? (İzmir-Manisa-Malatya-Antalya)
3600 Ek Gösterge İle Maaşlar Ne Kadar Artacak? 3600 Ek Gösterge Ne Zaman Çıkacak?
Kripto paralarda yükseliş sürecek mi?
Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur?
MHRS ve Alo 182’den randevu almak neredeyse imkânsız hale geldi
Bosna Hersek - Finlandiya maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın
Tarihe not düşen bir fotoğraf karesi! İdam sehpasına giderken bile abdestini alıp, namazını kılıyor
Dünya Kupası yolunda kritik maç; Türkiye, Cebelitarık'ı konuk ediyor
13 Kasım Dolar ne kadar oldu? Dolar 10 TL'yi aştı mı? Dolar kaç lira oldu?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım Cumartesi KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel atama başvuruları başladı mı? Başvurular ne zaman sonuçlanacak?
Glen de Vries kimdir? Glen de Vries neden öldü?

TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Bursaspor maçını kesintisiz canlı izle!

Galatasaray - Bursaspor maçını kesintisiz canlı izle!

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımın taraftarı arama motorlarında bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor.

2 Saat Önce
2021-11-13 08:43:45
Galatasaray - Bursaspor maçını kesintisiz canlı izle!

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımın taraftarı arama motorlarında bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor.

Galatasaray hazırlık maçında TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'u ağırlıyor. Peki bu hazırlık mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasında kulüpler hazırlık maçları ile bu boşluğu değerlendiriyor. Galatasaray İstanbul'da Bursaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bursaspor mücadelesi bugün 16:00'da Florya Metin Oktay Tesislerinde oyananacak.

Galatasaray - Bursaspor maçı GSTV ve Bursaspor YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş