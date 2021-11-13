Galatasaray - Bursaspor maçını kesintisiz canlı izle!

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımın taraftarı arama motorlarında bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor.

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. İki takımın taraftarı arama motorlarında bu mücadelenin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğuna dair araştırma yapıyor.

Galatasaray hazırlık maçında TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'u ağırlıyor. Peki bu hazırlık mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasında kulüpler hazırlık maçları ile bu boşluğu değerlendiriyor. Galatasaray İstanbul'da Bursaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Bursaspor mücadelesi bugün 16:00'da Florya Metin Oktay Tesislerinde oyananacak.

Galatasaray - Bursaspor maçı GSTV ve Bursaspor YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.