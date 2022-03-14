Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? 14 Mart 2022 Galatasaray Beşiktaş maç özeti

Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç özeti merak edilen Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının sonucu 2-1. Nef Stadında oynanan maçın detaylarını sizler için derledik. Peki ama maç kaç kaç bitti? Kimler kırmızı ve sarı kart gördü? Beşiktaş Galatasaray maçı özeti ve golleri...