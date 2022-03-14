Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? 14 Mart 2022 Galatasaray Beşiktaş maç özeti
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç özeti merak edilen Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının sonucu 2-1. Nef Stadında oynanan maçın detaylarını sizler için derledik. Peki ama maç kaç kaç bitti? Kimler kırmızı ve sarı kart gördü? Beşiktaş Galatasaray maçı özeti ve golleri...
2022-03-14 22:01:49
Maç özeti merak edilen Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının sonucu 2-1. Nef Stadında oynanan maçın detaylarını sizler için derledik. Peki ama maç kaç kaç bitti? Kimler kırmızı ve sarı kart gördü? Beşiktaş Galatasaray maçı özeti ve golleri...
Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
97 yıllık karşılaşmalara bakılığında Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 123-113, gol sayılarında da 488-458 üstünlüğü bulunuyor.
Bu akşam yapılan karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti.
Golleri kim attı?
22. dakika Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),
32, daika Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),
Dk. 85 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Sarı kartlar
31. dakika Atiba (Beşiktaş)
32. dakika Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
32. dakika Ghezzal (Beşiktaş)
64. dakika Josef (Beşiktaş),
48. dakika Cicaldau (Galatasaray)
68. dakika Mustafa Muhammed (Galatasaray)
86. dakika Ömer Bayram (Galatasaray)
90+5 Van Aanholt (Galatasaray)
Galatasaray Beşiktaş maç özeti
55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.
67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.
84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı.
85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Pena'nın bacak arasından filelere gitti: 2-1. .
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