Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet fiyatı 2022 | Kategoriye göre 5 Kasım Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Süper Lig'de heyecan dorukta... Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul derbisinde karşılaşacak. Zirveden uzaklaşmak istemeyen iki takım da maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Zorlu mücadelede takımlarını tribünden desteklemek isteyenler için ise maç biletleri satışa çıktı. Biletlere ilgi oldukça fazla. Peki 2022 Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar? Kategoriye göre 5 Kasım Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri ve fiyatlarına dair detaylar...

Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zirve yarışı mücadelesi veren iki takım dda son hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ise maçı tribünden izlemek için maç bileti araştırmasına başladı. Maçın biletleri 2 Kasım'da satışa çıktı. İstanbul derbisinin tribünden izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet fiyatı 2022 ne kadar? Kategoriye göre 5 Kasım Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi sorulara yanıt aranıyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı bilet fiyatı 2022

Galatasaray Spor Toto Süper Lig 13.Hafta maçında, 05 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 02 Kasım Çarşamba günü saat 14:00 da passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

Bilet satışları, 02 Kasım Çarşamba günü saat 11:00‘da, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 03 Kasım Perşembe günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.

İşte Galatasaray-Beşiktaş derbi maçının bilet fiyatları;

1. Kategori : ₺5.500,00

2. Kategori : ₺5.250,00

3. Kategori : ₺5.000,00

4. Kategori : ₺4.750,00

5. Kategori : ₺2.500,00

6. Kategori : ₺1.700,00

7. Kategori : ₺1.400,00

8. Kategori : ₺1.200,00

9. Kategori : ₺1.000,00

10. Kategori : ₺800,00

11. Kategori : ₺600,00

12. Kategori : ₺280,00

13. Kategori : ₺270,00

14. Kategori : ₺250,00

Kategoriye göre 5 Kasım Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden izlemek isteyenler en düşük 250 TL ve en yüksek 5.500 TL'yi gözden çıkarmak zorunda. İl Spor Güvenlik Kurulu kararları gereği bilet satışları sadece Galatasaray logolu Passolig kartlara yapılacaktır. Satın alınan maç biletleri transfer edilemeyecektir. Kombine sahipleri sadece Galatasaray logolu Passolig kartlara transfer yapabilecektir. Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

Rakip takım taraftarı tribünde olmayacak

PFDK kararıyla, 23.10.2022 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. - Corendon Alanyaspor müsabakasında, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, BATI TRİBÜN 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, GÜNEY TRİBÜN 121, 217, 422, 425, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

Passolig nedir?

Passolig, Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik bilet sistemi.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konmuştur. 2013-14 Süper Lig sezonunun 30. ve 1. Lig'in 36. haftasına denk gelen 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştır. Uygulamanın geçerli olduğu ilk maç Kayseri Erciyesspor ile Trabzonspor arasında oynanmış ve bu maçı 285 passolig kartlı seyirci takip etmiştir.

2019 Kasım ayı itibarıyla Passolig Kart almış taraftar sayısı 5.024.473'e ulaşmıştır. Kart sayılarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş en çok kart satan ilk 3 kulüp olmuştur. Passolig Kart ücretleri kulüplere bağlı olarak 129 TL ile 48 TL arasında değişmektedir. Bu ücret Passolig kartı ilk çıkarıldığında alınır. Bu bedel ayrıca E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli olarak, kart sahibinden yılda bir defaya mahsus alınmaktadır. Kart bedellerinin 7,95 TL'si kartı basan firma tarafından alınmakta, geri kalan meblağ ise oluşturulan gelir havuzu üzerinden kulüplere aktarılmaktadır.

2017/18 sezonu Mart ayında açıklanan rakamlarda Süper Lig seyirci ortalamasının maç başına 12.926 olduğu açıklandı. .