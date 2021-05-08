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Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle | Derbi şifresiz canlı İZLE

Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle | Süper Lig'in 39. haftasında Lider Beşiktaş ile 3. sırada bulunan Galatasaray arasında kritik bir müsabaka oynanacak. İki takım da sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Lider Beşiktaş Galatasaray'ı yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi ile şampiyon olabilir. Galatasaray ise Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluk yarışında bende varım diyecek. Tam kapanma nedeniyle derbiyi kafelerde izleyemeyen taraftarlar Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle nasıl yapılır sorusunu sormaya başladı. Taraftarlar Galatasaray - Beşiktaş maçını internetten izleme yöntemini araştırıyor. Galatasaray - Beşiktaş maç Bein sport canlı şifresiz izle seçeneği haberimizde olacak.

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08.05.2021 19:32:47
Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle | Derbi şifresiz canlı İZLE

Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle | Süper Lig'in 39. haftasında Lider Beşiktaş ile 3. sırada bulunan Galatasaray arasında kritik bir müsabaka oynanacak. İki takım da sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Lider Beşiktaş Galatasaray'ı yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi ile şampiyon olabilir. Galatasaray ise Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluk yarışında bende varım diyecek. Tam kapanma nedeniyle derbiyi kafelerde izleyemeyen taraftarlar Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle nasıl yapılır sorusunu sormaya başladı. Taraftarlar Galatasaray - Beşiktaş maçını internetten izleme yöntemini araştırıyor. Galatasaray - Beşiktaş maç  Bein sport canlı şifresiz izle seçeneği haberimizde olacak.

Süper Lig'in 39. haftasında belki de şampiyonu belirleyecek bir maç oynanacak. Beşiktaş ile Galatasaray zorlu müsabakada ellerinden geleni sahaya yansıtacak. Tam kapanma ile maçı tirbünden ve kafelerde izleyemeyen taraftarlar da Galatasaray - Beşiktaş maçı Bein sport izle seçeneklerini araştırmaya başladı. Derbi şifresiz Bein sport izlemek için öncelike Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca Galatasaray - Beşiktaş maçını internetten online izlmek için Bein Connect üyeliğinizin olması gerekiyor. 

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİN SPORT İZLE

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı saat 20.30'da başlayacak. Süper Lig'de 39. haftasında Galatasaray Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz izlemek için 2 yöntem bulunuyor.

Televizyon yayını: beIN SPORTS 1

İnternet yayını: beIN Connect

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Radamel Falcao

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLABİLİR

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek

FATİH TERİM KAYBETMEDİ

Galatasaray'da 4'üncü dönemi Aralık 2017'de başlayan teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte Beşiktaş ile iç sahada oynanan maçlarda hiç kaybetmedi. Terim'li Galatasaray geride kalan üç sezonda Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı iki defa mağlup ederken, bir defa da beraber kaldı.

GALATASARAY SON 6 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 3 maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, diğer 3 müsabakada birer gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 9 kez fileleri sarstı.

TAKIMLARIN DURUMU

37 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla haftaya 3. sırada girdi. Siyah-beyazlılar ise 37 maçın 25'ini kazandı, 6'şar beraberlik ve yenilgi gördü. Haftaya 81 puanla lider giren Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 5, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan