Galatasaray-Beşiktaş Maç Sonucu Nedir? Galatasaray-BJK Maçı Kaç Kaç Bitti?

Gs- Bjk Maçı Ne Zaman? Galatasaray-Beşiktaş Maç kaç kaç bitti? GS-BJK maç sonucu nedir? 14 Mart 2022 tarihinde GS ve BJK maçında nefesler tutuldu. İki güçlü takım Nef Stadı'nda bir araya geldi. GS-BKJ maçı hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Gs- Bjk Maçı Ne Zaman? Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligin 29. haftasında oynanacak derbi, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Galatasaray-Beşiktaş Maç Özet 14 Mart 2022 Perşembe günü Camp Nou'dan 0-0'la dönen Galatasaray dev derbide şanslı taraf oldu. Maçta, Sarı-Kırmızılılar, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Beşiktaş'ı 2-1 devirdi. Galatasaray puanını 38'e yükseltti. Beşiktaş ise 45 puanda kaldı. Derbideki tek golü Rıdvan Yılmaz'la bulan Kara Kartal ise Şampiyonlar Ligi vizesi hedefinde ciddi yara aldı. Galatasaray- Beşiktaş 11'ler Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven. .