Galatasaray - Beşiktaş derbisini canlı izle! Canlı İzle

Süper Lig'in 29.haftası muhteşem bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?