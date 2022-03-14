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Galatasaray - Beşiktaş derbisini canlı izle! Canlı İzle

Süper Lig'in 29.haftası muhteşem bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

41 Dakika Önce
2022-03-14 17:08:14
Galatasaray - Beşiktaş derbisini canlı izle! Canlı İzle

Süper Lig'in 29.haftası muhteşem bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. .

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