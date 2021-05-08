Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide buluşuyor. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'te şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. İki takım arasında 6 puan fark var. Eğer bu akşam Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılırsa ve Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse siyah beyazlı takım 3 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmış olacak. Son dakika bilgisine göre Galatasaray - Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler de belli oldu. Son haftaların formda ismi Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu yerine Falcao ile Onyekuru forma giyecek.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Atiba, Adem, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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