Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın başkanı kim olacak? Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan kongrede Başkan Burak Elmas idari açıdan ibra edilmemişti. Bu kararın çıkmasından sonra Galatasaray'da seçime gidilmesi için düğmeye basıldı. Ancak beklenen seçim bir türlü yapılamadı. Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçimine mahkeme tedbir kararı koydu, seçim iptal oldu. Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi edildi? Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak? Galatasaray'ın başkanı kim olacak? Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan kongrede Başkan Burak Elmas idari açıdan ibra edilmemişti. Bu kararın çıkmasından sonra Galatasaray'da seçime gidilmesi için düğmeye basıldı. Ancak beklenen seçim bir türlü yapılamadı. Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçimine mahkeme tedbir kararı koydu, seçim iptal oldu. Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi edildi?

Galatasaray Başkanı Burak elmas idari açıdan ibra edilmemişti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı. Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçimine mahkeme tedbir kararı koydu, seçim iptal oldu.

Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?

Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacaı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Şimdi gözler yeniden Başkan Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı-kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve Yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar.

Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan'daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok." dedi.