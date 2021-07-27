Galatasaray Başkanı Elmas: Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, maç sonuçlarına bağlı olarak yapılan panik hatalarla geleceklerini tehlikeye atmayacaklarını söyledi.

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen temmuz ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olmalarından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Başkan Elmas, "Geçmişte yapılan maç sonuçlarına bağlı panik hatalarla Galatasaray'ın geleceğini asla tehlikeye atmayacağız. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro yapılanması ve operasyonel altyapıyı kurma hedefimiz var. Transferlerde, yaş ortalaması ile bonservis ödemeleri açısından yapmaya çalıştığımız stratejik hamleyi ve kadro mühendisliğini sizler de fark etmişsinizdir. Aynı şey diğer şubelerimiz için de geçerli. Şubelerimizin kendi kendine yettiği, yarışmacı kimliğinden vazgeçmediği ve doğru sponsorlarla çalıştığı bir modeli söz vermiştik. Bu modelleri harekete geçirmeye başladık." ifadelerini kullandı.

PSV karşısında yaşadıkları mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim'e yönelik eleştirilerle ilgili de görüşlerini aktaran Burak Elmas, "Futbolda son zamanlarda teknik direktörümüze yapılan biraz haksız biraz da sertlik seviyesi fazla eleştiriyi görüyoruz. Bütün hocalarımızın ve sporcularımızın sonuna kadar arkasındayız. Onları korumak çok önemli." diye konuştu.

"200 ADET İYİLEŞTİRME ALANI TESPİT ETTİK"

Göreve geldikten sonra yoğun bir gündemin içine girdiklerini vurgulayan Başkan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"200 adet iyileştirme alanı tespit ettik. Tümünü 100 günlük hareket planımız çerçevesinde birleştirdik ve her alanda belirli ekibimize sorumluluklar dağıtarak haftalık takibe başladık. Birçok kronikleşen sorunu da aynı anda çözmeye çalışıyoruz. Seçim süreci boyunca yürüttüğümüz birleştirici, ayrıştırmayan ve Galatasaray'a yakışan üsluba devam ediyoruz. Buradan asla ödün vermeyeceğiz. Göreve geldikten sonra haklı olarak eleştiriler oldu. Bunları da dikkatle dinliyoruz. Gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Galatasaray ortamlarında bize yapılacak her türlü eleştiriye ve tavsiyeye açığız."

"TFF'YE ÇOK KAPSAMLI BİR TÜZÜK ÖNERİSİNİ TEKLİF EDECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yarın Ankara'da gerçekleştirilecek genel kurulunda yapacakları tüzük önerisiyle ilgili de konuşan Burak Elmas, şunları kaydetti:

"Türk sporunda Galatasaray'ın masadaki ağırlığını hissettirme çabasını devreye soktuk. Yarın TFF'nin genel kurulu var. Genel kurulda bir değişiklik önerisi var. TFF'nin yargı birimlerinin bağımsız olmaması prensibi. TFF'nin değişiklik önerisinde tahkim, disiplin ve uyuşmazlık çözüm kurulu üyelerinin daha önce başkan tarafından atanmasının yerine yönetim tarafından atanması gerektiği maddesi konulmuş ve yemin edilmesi zorunluluğu getirilmiş. Biz de Kulüpler Birliği olarak ciddi bir çalışma yaptık. Kendi önerimiz var. TFF'ye, bu kurulların bağımsız seçilmesi ve maaşlarını TFF'den değil cezalarla biriken havuzdan ödenmesi şeklinde çok kapsamlı bir tüzük önerisini yarın teklif edeceğiz. Türk Spor Yasası'nda da CAS'ın muadili bir spor mahkemesi kurulmasını, Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde yeni spor yasasının içinde yer almasını öngörüyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.