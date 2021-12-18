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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Galatasaray - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Cumartesi kuşağının kapanış maçında Galatasaray kendi evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2021-12-18 17:51:18
Galatasaray - Başakşehir maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de Cumartesi kuşağının kapanış maçında Galatasaray kendi evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Galatasaray - Başakşehir maçı bugün saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray - Başakşehir maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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