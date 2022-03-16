Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?