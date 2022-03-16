DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
3600 ek gösterge kimlere verilecek? Hangi mesleklere (memurlara) 3600 ek gösterge verilecek?
Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim? Marvel ilk Müslüman karakeri canladıran oyuncu kim? Marvel Müslüman karakter
Masumlar Apartmanı 62. bölüm izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça kesintisiz izle
Rusya için kader günü
BBP lideri Destici'den seçim barajı tepkisi
NASA duyurdu: Mars'tan 8'inci kaya örneği toplandı
FED faiz artıracak mı? Fed Mart ayı faiz kararını saat kaçta açıklayacak? FED faizi yükseltti mi?
Baba 5.bölüm tek parça izle | Show TV Baba dizisi son bölüm ful HD izle
Tartışmalı sigara kararı: 2010’dan sonra doğanlara satılmayacak
Prof. Dr. Hasan Bilgili kimdir? Hasan Bilgili olayı nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 23.bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm tek parça
Dilara Arıkanlı kimdir? Sosyal medya fenomeni (Aşkolog) Dilara Arıkanlı kaç yaşında, nereli?
İsrail, Ukraynalıların ülkeye girişlerini yasakladı
Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-16 13:06:26
Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe akşamı saat 20:45'te Türk Telekom Arena'da oynanacak.

Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Barcelona maçı EXXEN platfromundan naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş