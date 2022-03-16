Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-16 13:06:26
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde dünya devi Barcelona'yı ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek olan Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray - Barcelona maçı 17 Mart Perşembe akşamı saat 20:45'te Türk Telekom Arena'da oynanacak.
Galatasaray - Barcelona maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Galatasaray - Barcelona maçı EXXEN platfromundan naklen yayınlanacak. .
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