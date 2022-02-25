Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı hangi gün oynanacak? sorusu spor severler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İspanya'nın dev kulübü Barcelona oldu. Galatasaray taraftarlarını üzen ancak bir o kadar da heyecanlandıran karşılaşmanın ne zaman saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona maçı hangi gün oynanacak? sorusu spor severler tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi İspanya'nın dev kulübü Barcelona oldu. Galatasaray taraftarlarını üzen ancak bir o kadar da heyecanlandıran karşılaşmanın ne zaman saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?

Galatasaray Avrupa kupalarında sıkça karşılaştığı Barcelona ile bu kez UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında karşılaşacak. Dev maçın tarihi de belli oldu. Galatasaray Barcelona maçı 10 Mart'ta oynanacak. Galatasaray Barcelona maçı rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart'ta oynanacak.

Barcelona takımı hakkında

Futbol Club Barcelona İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde bulunan futbol kulübü. 1899 yılında, Joan Gamper önderliğinde, İsviçreli, İngiliz ve İspanyol bir grup tarafından kurulmuştur. Katalonya bölgesini temsil eden kulübün sloganı "Més que un club" (bir kulüpten daha fazlası) cümlesidir. Barça marşı ise Josep Maria Espinàs tarafından bestelenen Cant del Barça'dır.

Barcelona, La Liga'dan düşmeyen üç kulüpten biri olup, Real Madrid ile beraber İspanyol futbolunun en başarılı temsilcileridirler. 1928'de İspanyol Profesyonel Futbol Ligi La Liga'nın on kurucu üyesinden biri olan kulüp, 1929'da ligin ilk şampiyonu olmuştur. İspanya'da 26 La Liga şampiyonluğu, 30 İspanya Kupası, 13 Supercopa de España, 3 Eva Duarte Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Avrupa'nın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Barça 'nın 12'si Avrupa kupalarında olmak üzere, 20 uluslararası kupası bulunmaktadır. 5 Şampiyonlar Ligi, 4 Kupa Galipleri Kupası, 3 Fuar Şehirleri Kupası (günümüzdeki adıyla Avrupa Ligi), 5 UEFA Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Kupası 'nı müzesinde bulundurmaktadır. 1955 yılından beri, her sene Avrupa arenasında mücadele etmektedir.

Futbol takımı 2009 yılında mücadele ettiği 6 turnuvada da şampiyon olarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Takım 2009 yılında Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştır. Kulübün stadyumu Camp Nou'dur ve taraftarlarına Culés denir, diğer ad ise Ultras Barça'dır. Kulübün taraftarları arasında, İspanya'nın eski başbakanlarından José Luis Rodríguez Zapatero da vardır.

FC Barcelona bünyesinde bir yedek futbol takımı (FC Barcelona B) ve bir genç futbol takımı (FC Barcelona C) da vardır. Bunlar dışında, kulübe ait profesyonel basketbol, hentbol, futsal ve patenli hokey takımları vardır. .