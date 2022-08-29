Galatasaray-Barcelona Maçı Kaç Kaç Bitti? Galatasaray Barselona Maçı Özet

Tüm Dünya gündeminde büyük ses getiren Galatasaray-Barcelona maçı 17 Mart 2022 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Galatasaray-Barcelona maçı hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Galatasaray-Barcelona Maçı

Galatasaray-Barcelona Maçı, 17.03.2022 tarihinde saat 20:45 başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında İstanbul'da Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Bununla birlikte bu sezonki Avrupa defterini kapamış oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Barcelona, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Barça attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa'ya bu turda veda etmiş oldu.

Galatasaray-Barcelona Maçı Nerede Oynandı?

Galatasaray ve Barcelona, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynandı.

Barcelona Maçı Kadrosu

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.