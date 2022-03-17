Galatasaray - Barcelona maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının ikinci ayağında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena'da dünya devi Barcelona'ya ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-17 18:00:36
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının ikinci ayağında temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Arena'da dünya devi Barcelona'ya ağırlıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Galatasaray - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Galatasaray - Barcelona maçı bu akşam saat 20.45 oynanacak.
Galatasaray - Barcelona maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Galatasaray - Barcelona maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. .
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