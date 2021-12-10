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TIMETURK / SPOR / Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?

Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?

Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray son maçında Lazio ile berabere kalarak grup mücadelelerini lider konumda tamamladı. Galatasaray son 16’ya direkt katılım hakkı aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın rakibinin hangi takım olacağını şimdiden araştırmaya başladı. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

1 Saat Önce
2021-12-10 09:17:34
Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?

UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgi çizen Galatasaray son 16'ya kaldı. Galatasaraylı taraftarlar da şimdinden "Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?" sorularını sormaya başladı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray son maçında Lazio ile berabere kalarak grup mücadelelerini lider konumda tamamladı. Galatasaray son 16'ya direkt katılım hakkı aldı. Peki Galatasaray son 16 turunda hangi takımla eşleşecek?

Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur?

9 Aralık perşembe günü oynana Lazio maçında 1 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılı ekip grubu lider bitirdi. Son 16 turuna direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'da tüm hesaplar eşleşilecek takımlara görreyapılacak.

Galatasaray hangi takımla eşleşir?

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu'nda karşılaşacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak. Galatasaray'ın rakipleri şu anda henüz net değil.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar

Real Sociedad
Rangers
Olympiakos
Napoli
Lazio
Braga
Dinamo Zagreb
Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar

RB Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit

Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman başlayacak?

Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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