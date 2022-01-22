Galatasaray: Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı. .