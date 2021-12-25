Galatasaray - Antalyaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?
2021-12-25 11:11:24
Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu zorlu mücadeleyi futbol severler hangi kanaldan izleyebilecek?
Galatasaray - Antalyaspor maçı bugün 16:00 başlarken mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi platformdan yayınlanacak?
Galatasaray - Antalyaspor maçı beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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