Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Galatasaray kendi sahasında İzmir ekibi Altay'ı ağırlıyor.
2021-12-04 18:15:05
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa
Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, André Poko, César Pinares, Kappel, Rodríguez, Bamba
GALATASARAY - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Galatasaray - Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanaca
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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