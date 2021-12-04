Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Galatasaray kendi sahasında İzmir ekibi Altay'ı ağırlıyor.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, André Poko, César Pinares, Kappel, Rodríguez, Bamba

GALATASARAY - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanaca

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.