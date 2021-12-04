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Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!
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TIMETURK / SPOR / Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15.hafta maçında Galatasaray kendi sahasında İzmir ekibi Altay'ı ağırlıyor.

23 Dakika Önce
2021-12-04 18:15:05
Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, André Poko, César Pinares, Kappel, Rodríguez, Bamba

GALATASARAY - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanaca

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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