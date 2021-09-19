Galatasaray - Alanyaspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırlıyor. Lazio galibiyeti ile moral bulan Galatasaray Alanyaspor'dan 3 puan alma peşinde. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?
2021-09-19 00:22:00
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sprots 1'de canlı yayınlanacak
GALATASARAY'IN ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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