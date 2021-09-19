Galatasaray - Alanyaspor maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırlıyor. Lazio galibiyeti ile moral bulan Galatasaray Alanyaspor'dan 3 puan alma peşinde. Peki bu zorlu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 19 Eylül Pazar günü saat 16:00'da beIN Sprots 1'de canlı yayınlanacak

GALATASARAY'IN ALANYASPOR MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

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