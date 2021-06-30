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Galatasaray, Abdou Harroui görüşme gerçekleştirecek!
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Galatasaray, Abdou Harroui görüşme gerçekleştirecek!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Hollanda liginde top koşturan Abdou Harroui için harekete geçti.

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30.06.2021 09:00:20
Galatasaray, Abdou Harroui görüşme gerçekleştirecek!

Burak Elmas'In başkanlığa seçilmesi sonrasında önce Fatih Terim'i görevinin başına getiren ve ardından da iki yerli transferini çözen Galatasaray'da yabancı oyuncular için de görüşmeler sürüyor. Sarı kırmızılılar son olarak orta sahadaki dinamizmi ve aynı zamanda hücuma verdiği katkısıyla da bilinen Sparta Rotterdam'ın Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Abdou Harrroui'yi listesine ekledi.

Sözleşmesi bitiyor

Alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam ile kontratının son senesine giren Abdou Harroui'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, genç orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı. Öncelik olarak fiyat araştırması yapacak olan Aslan, oyuncunun genel durumu hakkında bilgiler de edinmeye başladı. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle devre arasında istediği kulübe imza atma hakkı bulunan 23 yaşındaki oyuncu ocak ayında Feyenoord ve Groningen tarafından da istenmişti. Harroui için Sparta Rotterdam'ın kapıyı 3.5-4 milyon eurodan açması bekleniyor. Transfer görüşmelerini Fortuna Sittard'ın da başkanlığını yapan Işıtan Gün yürütecek. Önümüzdeki gümlerde resmi teklifin yapılacağı öğrenildi.

Gazete Damga

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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