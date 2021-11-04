Galatasaray'a ceza verilecek mi? Tam kapasite kararından sonra Galatasaray ceza alır mı? Galatasaray'a UEFA'dan ceza gelir mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında oynayacağı Lokomotiv Moskova maçında tribünlerin tam kapasite ile dolması isteğiyle TFF'ye başvurmuştu. TFF Galatasaray'ın başvurusunu reddetmesine rağmen Galatasaray maçın aşı olma şartı aranarak tam kapasite ile oynanacağını açıklamıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da yaptığı açıklamada olarak, 'Aşı yaptıran tüm taraftarlarımızın maça gelme hakları olduğunu düşünerek böyle bir karar aldık. Bunun bedeli neyse karşılamaya hazırız.' dedi. TFF'den de Galatasaray'a ceza verilip verilmeyeceğine ilişkin flaş açıklama geldi.

Galatasaray sahasında Rusya'nın güçlü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında zorlu bir maça çıkacak olan Galatasaray tribünlerde seyirci kısıtlaması uygulamasının kaldırılması için TFF'ye başvurmuştu. TFF aldığı karar ile 9 Kasım'da tüm maçlarda seyirci kısıtlamasının kaldırılacağını açıklamıştı ancak Galatasaray'ın bu isteğini reddetti. TFF'den ret cevabı alan Galatasaray geri adım atmadı ve maçın tam kapasite ile oynanacağını duyudu. Bunun üzerine Galatasaray'ın çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi. Peki Galatasaray'a ceza verilecek mi? Tam kapasite kararından sonra Galatasaray ceza alır mı? Galatasaray'a UEFA'dan ceza gelir mi?

Galatasaray'a ceza verilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'a bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Söz konusu maç, UEFA'nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA'dadır. Bu nedenle, TFF'nin herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü'ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle; söz konusu maç UEFA'nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım'dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu'nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü'nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF'nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Başkan Burak Elmas, bugün akşam oynanacak Lokomotif Moskova maçında taraftar sınırlandırılması olmaması hususunda, "Biz bütün bunları düşünerek bir karar aldık. Türkiye'de 9 Kasım'da futbolda tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün yapacağımız maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarımız bugün statta olmayı bir limit olmaksızın hak ediyor. Bu bizim kendi inisiyatifimizde. Buna verilecek bir ceza da olursa neyse bedeli Galatasaray Spor Kulübü olarak karşılamaya hazırız."

9 Kasım'dan itibaren seyirci sınırlandırması kalkıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, TFF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 9 Kasım'dan itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

TFF'nin konuyla ilgili düzenlemesi ne diyor?

Madde 58 Disiplin Cezaları

Futbol müsabakaları ve organizasyonlar sırasında kulüpler ve bireyler tarafından işlenen tüm disiplin ihlalleri ve sportmenlik dışı davranışlar ve bu gibi kulüp ve kişilere uygulanacak disiplin cezaları TFF Yönetim Kurulu tarafından, genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası uygulamalar ile FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları doğrultusunda çıkarılacak TFF Disiplin Talimatı'nda düzenlenir.

Disiplin Kurulları, kulüpler ve kişiler tarafından sergilenen tüm disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışları ele alır ve karara bağlar.

Bu gibi disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranış ve tutumlara uygulanacak disiplin

cezaları esas olarak şunlardır:

1) Gerçek ve tüzel kişiler için:

a) İhtar;

b) Kınama;

c) Para cezası;

d) Ödüllerin iadesi.

2) Gerçek kişiler için:

a) İhtar;

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b) İhraç;

c) Müsabakadan men;

d) Soyunma odası ve/veya yedek kulübesine giriş yasağı;

e) Stadyuma giriş yasağı;

f) Hak mahrumiyeti(Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilme);

g) Lisansın askıya alınması.

3) Tüzel kişiler için:

a) Transfer yasağı;

b) Seyircisiz oynama;

c) Tarafsız sahada oynama;

d) Saha kapatma (Belirli bir sahada oynamama);

e) Belirli bir tribünün veya bölümün boş bırakılması;

f) Müsabaka sonucunun iptali;

g) İhraç;

h) Hükmen mağlubiyet;

i) Puan tenzili;

j) Bir alt lige düşürme.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.