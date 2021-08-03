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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Sürpriz isim

Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Sürpriz isim

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı 10 numara mevkisin de oynayan Claudinho'ya kanca attı.

2 Gün Önce
2021-08-03 13:36:19
Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Sürpriz isim

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Brezilyalı yıldız için kulübü Bragantinolu idarecilerle temas haline geçildiği ve kulübün de karar verme aşamasında olduğu bildirildi. Başkan Elmas'ın Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını söylemesinin ardından bu iki yıldızın maaş maliyeti Claudinho transferinde kullanılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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