Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Sürpriz isim

Brezilyalı yıldız için kulübü Bragantinolu idarecilerle temas haline geçildiği ve kulübün de karar verme aşamasında olduğu bildirildi. Başkan Elmas'ın Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını söylemesinin ardından bu iki yıldızın maaş maliyeti Claudinho transferinde kullanılacak.