Galatasaray'a beraberlik yetiyor mu? Galatasaray'ın kaç puanı var?

Lazio - Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Türk temsilcimize beraberlik yetiyor mu? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hastalığı ile ilgili neler söyledi ve İtalya ile ilişkilerini nasıl tanımladı? Galatasaray-Lazio arasında bu zamana kadar kaç maç oynandı ve grupta hangi takımın kaç puanı bulunuyor?

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Türk temsilcimize beraberlik yetiyor mu? Galatasaray-Lazio arasında bu zamana kadar kaç maç oynandı ve grupta hangi takımın kaç puanı bulunuyor? İşte Lazio-Galatarasay maçına dair ayrıntılar...

Lazio-Galatasaray maçının hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi E grubu son hafta maçında Galatasaray ile İtalyan ekibi Lazio kozlarını paylaşacak. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor?

Lazio - Galatasaray bu akşam TSİ 23:00'te Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray kaç maçı kazandı?

Galatasaray, İtalyan rakibiyle 6. kez resmi karşılaşmaya çıkıyor. Galatasaray,Lazio ile daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet elde ederken 1 maç berabere tamamlanırken 2 mağlubiyet aldı. Galatasaray, İtalyan takımlarıyla oynadığı toplam 25 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 da mağlubiyet elde etmişti.

Gruptaki puan durumu

Galatasaray 11 puana sahip

Lazio ikinci sırada ve 8 puanı var

3. sıradaki Marsilya 4 puan toplarken Lokomotif Moskova ise 2 puan ile grupta en alt sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın UEFA karnesi

2001-2002

11.09.2001 Galatasaray - SS Lazio:1-0

24.10.2001 SS Lazio - Galatasaray:1-0

2014-2015

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

18.02.2016 Galatasaray - Lazio : 1-1

25.02.2016 Lazio - Galatasaray : 3-1

Galatasaray Teknik adamı Fatih Terim,Roma'da Lazio ile yapacakları maç öncesinde, karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenlemişti

Burada soruları yanıtlayan Terim, rahatsızlığı ile ilgili soruya şu karşılığı verdi

"Doktorlarla pazarlık olmaz"



Operasyon olacak mısınız?" şeklindeki soruya Terim: "Döndükten sonra ihtimallerden bir tanesi. Olabilir. Ama çok şükür iyiyim. Burada olmaktan son derece mutluyum. Onlarla (Doktorlarla) pazarlık edilmez ama bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim."

"İtalya benim ikinci vatanım"

İtalya ile ilgili soruya ise "Her zaman söylediğim gibi İtalya benim ikinci vatanım. Burada çok mutlu günlerim oldu. Halen çok önemli ilişkilerim var, dostlarım var" demişti.

Beraberlik yetiyor mu?

Terim, maçla ilgili olarak, "Beraberlik bize yetiyor ama o felsefe ile çıkmayacağız. Belki Lazio bizi yaslayabilir. Tempolu presle başlayacaklarını düşünüyorum. Ama oyun içerisinde kazanmak için oynayacağız. Ama kaybederiz anlayışımız bu olur. Açıkçası oyun sonunda beraberliğin bizi lider yaptığı bir ortamda, daha oyun başlarken beraberliği kafasına koyan bir takım olamayız" demişti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.