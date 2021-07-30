Galatasaray'a Aliou Dieng'den kötü haber!
Aliou Dieng'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Mısır kulübünden kötü haber geldi.
2021-07-30 21:18:58
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Mısır'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı ekibin Aly Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için resmi teklifte bulunduğu ancak Mısır kulübünün 8 milyon dolar bonservis istemesi üzerine transferin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi.
Kaynak: Timetürk
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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