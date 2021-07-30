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TIMETURK / SPOR / Galatasaray'a Aliou Dieng'den kötü haber!

Galatasaray'a Aliou Dieng'den kötü haber!

Aliou Dieng'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Mısır kulübünden kötü haber geldi.

3 Saat Önce
2021-07-30 21:18:58
Galatasaray'a Aliou Dieng'den kötü haber!

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Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Mısır'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı ekibin Aly Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için resmi teklifte bulunduğu ancak Mısır kulübünün 8 milyon dolar bonservis istemesi üzerine transferin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi.

Kaynak: Timetürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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