Galatasaray'a Aliou Dieng'den kötü haber!

Aliou Dieng'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Mısır kulübünden kötü haber geldi.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Mısır'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı ekibin Aly Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için resmi teklifte bulunduğu ancak Mısır kulübünün 8 milyon dolar bonservis istemesi üzerine transferin tıkanma aşamasına geldiği öğrenildi.

Kaynak: Timetürk

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